「仮面ライダーガッチャード」にも出演した女優・モデルで格闘家としての顔も持つ宮原華音(30)が11日、都内で初写真集「K.O～kanon origin～」(ワニブックス)の発売記念イベントを行った。 【写真】高い！しなやか！足は余裕で頭の上ハイキックを披露する宮原華音 写真集では空手・キックボクシングで鍛えた、しなやかな肉体もしっかり披露。8日に30歳となったばかりということもあり「大人の階段