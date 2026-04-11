[4.11 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](クラド)※19:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 2 岡本拓也DF 6 三竿雄斗DF 31 ペレイラMF 7 吉田真那斗MF 8 榊原彗悟MF 14 宇津元伸弥MF 20 木許太賀MF 37 木本真翔MF 72 山口卓己FW 17 キム・ヒョンウ控えGK 1 田中悠也DF 27 松尾勇佑DF 30 戸根一誓DF 33 宮川歩己MF 18 野嶽惇也MF 19 小酒井新大FW 9 有馬幸太郎FW 13 伊佐耕平FW