フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）と「ドランクドラゴン」鈴木拓（50)が、11日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演、人気お笑い芸人を絶賛した。お笑いコンビ「おぎやはぎ」について話していた時に、鈴木は矢作兼について「矢作さんは人格的に素晴らしい」といい「天才だし」と絶賛。田中も「矢作さんってカッコいいですよね」と言うと、鈴木も「カッコいいよね」と言いながらも