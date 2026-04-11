4月10日、元NHKの和久田麻由子アナウンサーが芸能事務所のセント・フォースに所属したことが明らかになった。同社のウェブサイトには和久田アナのプロフィールが掲載され、4月25日にスタートする新番組『追跡取材 news LOG』（日本テレビ系）のメインキャスターを務めると発表している。「和久田アナは2011年にNHKに入局。『NHKニュースおはよう日本』『NHKニュース7』などのメインキャスターを務めました。退社が明らかになっ