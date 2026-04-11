4月10日、元NHKの和久田麻由子アナウンサーが芸能事務所のセント・フォースに所属したことが明らかになった。

同社のウェブサイトには和久田アナのプロフィールが掲載され、4月25日にスタートする新番組『追跡取材 news LOG』（日本テレビ系）のメインキャスターを務めると発表している。

「和久田アナは2011年にNHKに入局。『NHKニュースおはよう日本』『NHKニュース7』などのメインキャスターを務めました。退社が明らかになって以降、日本テレビが新たに立ち上げる情報番組『追跡取材 news LOG』への出演が取りざたされていましたが、これで確定しました。新番組では日テレの森圭介アナウンサーとタッグを組みます」（スポーツ紙記者）

セント・フォース所属となったことで、X上では和久田アナの活躍に期待を寄せる声が並ぶ。

《セント・フォースってことだったらチャンネル限定されない》

《とりあえずSNSやって欲しいしファンミーティングやって欲しい》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が指摘する。

「セント・フォースはフリーアナウンサーやリポーターなどが多く所属する老舗の芸能事務所として知られています。元NHKでは神田愛花アナや、草野満代アナ、民放キー局出身では元テレビ東京の鷲見玲奈アナや森本智子アナなどが所属しています。今後、和久田アナはバラエティ番組などにも出演するかもしれません」

フリーアナウンサーの中には意外な活動に手を広げる者もいる。和久田アナの後輩にあたる中川安奈アナは、2025年3月末にNHKを退職後、ホリプロに所属し同年8月に『週刊プレイボーイ』（集英社）で初グラビアに挑戦した。

「和久田アナは報道情報番組のキャスターを務めますから、当面の間は中川アナのようなタレント的な活動は控えると思われます。しかし『追跡取材 news LOG』は週1回の放送ですから、こちらの仕事が落ち着いたらラジオや配信番組のほか、雑誌やネット媒体でのインタビューやコラム連載などにも挑戦するでしょう。ネットの声にあるとおり、トークショーなどファン向けのイベントも行われるかもしれません」（前出・放送作家）

NHK時代よりさらに幅広い活躍が期待できそうだ。