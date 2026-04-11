富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第2日国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第2日が11日、埼玉・石坂GC（6580ヤード、パー72）で開催された。57位で出た渋野日向子（サントリー）は、3バーディー、1ボギー、2ダブルボギーの74。通算3オーバーの67位で予選落ちした。それでもホールアウト後にはファンサービスに応じ、ジュニアゴルファーと交流。「メンタルを強くするには」の質問に「私も勉