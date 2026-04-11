やんちゃなバイクのような2ストの排気音遠くから、やんちゃなバイクのような甲高い排気音が近づいてくる。ご高齢の村人が、怪訝そうな顔で振り返る。ところがやって来たのは、スウェーデン生まれのずんぐりしたクラシックカー。犬の散歩中だった彼は、美しいね、とつぶやく。【画像】航空機メーカーらしい空力ボディサーブ96900と9-395のステーションワゴンも全102枚サーブ96のスタイリングは、新車当時から賛否両論を呼ん