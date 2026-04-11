やんちゃなバイクのような2ストの排気音

遠くから、やんちゃなバイクのような甲高い排気音が近づいてくる。ご高齢の村人が、怪訝そうな顔で振り返る。ところがやって来たのは、スウェーデン生まれのずんぐりしたクラシックカー。犬の散歩中だった彼は、美しいね、とつぶやく。

【画像】航空機メーカーらしい空力ボディ サーブ96 900と9-3 95のステーションワゴンも 全102枚

サーブ96のスタイリングは、新車当時から賛否両論を呼んできた。1950年代に生まれた92の進化版で、1960年発売のモデルだが、今でも未来的に感じられる。1980年に生産が終了するまで流行へ流されず、無二の存在感を示してきた。



ブルー・グレーのサーブ96と、グレー・グリーンの96 V4 マックス・エドレストン（Max Edleston）

航空機が本業だったサーブならではといえる、空力的なボディ。人間工学に基づいた、丁寧なキャビンレイアウト。英国メーカーにはない、思慮深さを求める人へ好まれた。

そんな96には、特徴が大きく異なる2種が存在した。1つは、初期型の2ストローク・エンジン版。841ccの直列3気筒で、欧州の主要市場では時代遅れな仕様といえた。他方は、1.5LのV型4気筒エンジン版。4ストロークで、時代に即した仕上がりにあった。

空力に優れた曲線基調のモノフォルム・ボディ

サーブ・オートモビルABは、事業の多様化を図ったスウェーデンの航空機メーカー、スヴェンスカ・オートプランABの自動車部門として1945年に創業。技術者のシクステン・サソン氏が設計を率いた、小さな前輪駆動モデル、92でスタートを切った。

ボディは曲線基調のモノフォルムで、先進的だったモノコック構造を採用。既にDKWの特許が失効していた、小型・軽量な2ストロークエンジンで生産コストを抑えつつ、北欧の冬へ対応する強力なヒーターをエンジンルームに搭載した。



サーブ96（1960〜1967年／2ストローク／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

排気量764ccの2気筒で、最高出力は25ps。3速MTを介し、前輪が駆動された。最高速度は104km/h。簡素が故に、整備もしやすかった。92というモデル名は、航空機の90と91に次ぐ番号として与えられている。

給油時に混合オイルを補充する不便さ

流線型のボディは、リアヒンジの2ドア。大きな荷室は備わったが、テールゲートなどはなく、車内から荷物を押し込む必要があった。2ストロークだから、給油時にはガソリンと一緒に、専用の混合オイルを一定の割合で補充する必要もあった。

多少の不便さはあったが、1949年に生産が始まり、スウェーデンを中心にヒット。1955年に93へ進化し、3気筒エンジンは748ccへ拡大され、33psの最高出力を得た。



サーブ96（1960〜1967年／2ストローク／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

同時に電装系の電圧は6Vから12Vへ昇圧され、独立懸架式のサスペンションは、前がトーションビームからコイルスプリングへ改良。ツインキャブレターで50psを発揮する、ラリー志向なGT 750も追加されている。

1959年には、7シーターのステーションワゴン、95が登場。その頃には、北米への輸出が収益の軸を構成するようになり、年間の生産数は5万台へ拡大していた。そして1960年2月に、96へバトンタッチする。

V型4気筒エンジンへ備えたロングノーズ

新しい96では、エンジンルームから後方を刷新。車内空間は拡大され、荷室は広がり、ダッシュボードも改められた。2ストロークの3気筒エンジンは、841ccへ排気量が増え、41psへパワーアップ。厳しい気候での耐久性が、大きな自慢になった。

ヘッドはアルミ製で、ブロックはニッケルとアルミの合金製。チューニングの余地は大きく、3連キャブレターで52psの96 スポーツと、96 モンテカルロが設定されている。



サーブ96（1960〜1967年／2ストローク／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

今回ご登場頂いた1台、ディーン・ジェニングス氏がオーナーの96は、スウェーデン仕様の1965年式。1960年にマイナーチェンジを受け、「ブルノーズ」と呼ばれた個性的なフロントマスクは延長されている。2000年前後に、英国へ運ばれてきたという。

このロングノーズ化は、後に登場するV型4気筒エンジンへ備えたものだった。実は筆者も、1966年式の2ストローク版を所有していた。1972年式の、4ストローク版と一緒に。それは英国仕様で、コラムシフトの3速MTだったが。

北欧流の簡素さが漂うインテリア

ブルー・グレーが美しいジェニングスのクルマは、3連キャブレーターで4速MT。それ以外は、40年前に筆者が夢中だった96と大きくは違わない。水滴のようなシルエットのボディは、ほぼ全体が曲面。当時の英国では、目を引く存在だったに違いない。

ドアのパネルは、ボディと滑らかに繋がる。ルーフにロールオーバーバーが内蔵されたシェルは強固で、ドアを閉めると金庫のように重厚な音が鳴る。



サーブ96（1960〜1967年／2ストローク／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

インテリアは、北欧流の簡素さ。サイドとリアのウインドウは、ヒーターなしでも曇りが取れるよう、巧妙にベンチレーションされる。サンバイザーは安全のため。リアシートは角度調整でき、フラットに畳める。70年近く前の、知的なデザインへ感心する。

この続きは、サーブ96（2）にて。