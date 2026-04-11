トヨタ・スポーツカーの歩みを時系列で展示4月10〜12日に幕張メッセで開催中の『オートモビルカウンシル2026』。2016年から始まったオートモビルカウンシルに毎回出展しているトヨタは、もちろん今回も登場している。【画像】トヨタのスポーツカーの歩みを時系列で展示！オートモビルカウンシル2026に登場した名車たち全14枚2018年からはトヨタ博物館を中心とした展示を開始。さらに昨年からはヘリテージ活動を『トヨタ・クラシ