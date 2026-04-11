「本当にスピードスケートを中心に生きてきた人生だったなと思いました。それと、私にとってとても大切な人たちと、現役のときも引退した後も出会えてきたなと感じます。【写真】高木菜那、ミラノ五輪での妹・美帆との秘蔵ショット私はすごく言葉を大事にしていて、今回の本も出会った方々からいただいた言葉が中心なんですけど、私に大切な言葉をくれる方々と出会えたというのも本当にありがたかったなと思います。つらいことも