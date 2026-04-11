J１百年構想リーグの開幕戦はPK戦勝ち。その後は黒星が６つ並んだアビスパ福岡。だが、８節・ガンバ大阪戦でPK戦勝ちを収めると、続くサンフレッチェ広島戦は１−０の勝利。そして４月11日に迎えた10節・V・ファーレン長崎戦も１−０で接戦を制した。長崎戦の決勝弾は見木友哉。62分、巧みなキックフェイントで敵をかわし、右足で鋭いグラウンダーのシュートを突き刺した。試合後のフラッシュインタビューで、「開幕から苦し