歌手の和田アキ子（76）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。歌手の工藤静香（55）とのかつての交流を明かす場面があった。今月10日に76歳の誕生日を迎えた和田。この日は音楽企画「名曲ディスカバリー 祝 和田アキ子生誕記念 アッコと同じ4月生まれのアーティストスペシャル」として放送。14日に56歳の誕生日を迎える工藤を紹介した。