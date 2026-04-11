「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースの守護神・ディアスがまさかの大乱調で移籍後初めて救援に失敗した。試合後のロバーツ監督は「今日は球速が落ちていた。スライダーも投げ切れていなかった。原因は分からないが両方の球速がいつもより落ちていた」と振り返った。ディアスは４月に入って４試合に登板して三者凡退は１試合のみ。今後についての不安を問われた指揮官は「それはない。球団の