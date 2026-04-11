「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）

ドジャースの守護神・ディアスがまさかの大乱調で移籍後初めて救援に失敗した。試合後のロバーツ監督は「今日は球速が落ちていた。スライダーも投げ切れていなかった。原因は分からないが両方の球速がいつもより落ちていた」と振り返った。

ディアスは４月に入って４試合に登板して三者凡退は１試合のみ。今後についての不安を問われた指揮官は「それはない。球団の人間とも話をしたが、彼は毎年、シーズン序盤は球速が少し遅く、そこから徐々に上がっていくタイプらしい。だから、それほど心配はしていない」と話した。

ディアスは７−４で迎えた九回から登板。先頭に中前打を許すと、続くカーターに１５２キロの直球を捉えられて右中間へ２ランを浴びた。ドジャース移籍後６試合目での初被弾だった。

２死後には左前打を浴びて二盗を許す。ニモを申告敬遠したが、デュランに左前へ同点適時打を浴びてしまった。

それでも直後の九回２死からマンシーがサヨナラ本塁打を放ち、ドジャースは勝利した。