元モーニング娘。のタレント・飯田圭織（４４）が息子（１２）が中学に入学し、娘（８）が小学３年生になったことを明かした。１１日付のＳＮＳで「息子中学入学娘、新３年生と新しい生活がスタートしました」と報告。「２人とも新しい担任の先生に新しいクラスメイトと過ごすことになるので、緊張感もあったのかも知れませんが素敵な先生、クラスメイトに恵まれ、とても良い学校生活になりそう」と先週、北海道に旅行