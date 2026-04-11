◇パ・リーグソフトバンクー日本ハム（2026年4月11日エスコンF）ソフトバンク・柳田悠岐外野手（37）が、人間離れの2号ソロを放った。0―1の4回先頭の打席。フルカウントから伊藤の149キロ直球をフルスイング。打った瞬間、柳田自身も「あーっ！」と声を上げたように見えた。一瞬、打席から動かず左翼方向に飛んだ打球を見守ったが、スタンドインしそうだと気づき、走り始めた。誰もがミスショットと思った打球が本