[4.11 J1百年構想リーグ EAST第10節](フクアリ)※13:00開始<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 35 若原智哉DF 2 高橋壱晟DF 13 鈴木大輔DF 28 河野貴志DF 67 日高大MF 5 小林祐介MF 8 津久井匠海MF 15 前貴之MF 42 イサカ・ゼインFW 9 呉屋大翔FW 20 石川大地控えGK 19 ホセ・スアレスDF 3 久保庭良太DF 39 石尾陸登MF 18 杉山直宏MF 27 岩井琢朗MF 32 天笠泰輝MF 33 猪狩祐真MF 37 姫野誠MF 41 安井拓也監督小林