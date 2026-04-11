千葉vs水戸 スタメン発表
[4.11 J1百年構想リーグ EAST第10節](フクアリ)
※13:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 19 ホセ・スアレス
DF 3 久保庭良太
DF 39 石尾陸登
MF 18 杉山直宏
MF 27 岩井琢朗
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
監督
小林慶行
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 6 飯田貴敬
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
DF 71 フォファナ・マリック
MF 3 大崎航詩
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 10 渡邉新太
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 7 大森渚生
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
MF 48 山下優人
MF 82 川上航立
FW 9 根本凌
FW 44 奥田晃也
監督
樹森大介
※13:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 19 ホセ・スアレス
DF 3 久保庭良太
DF 39 石尾陸登
MF 27 岩井琢朗
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
監督
小林慶行
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 6 飯田貴敬
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
DF 71 フォファナ・マリック
MF 3 大崎航詩
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 10 渡邉新太
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 7 大森渚生
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
MF 48 山下優人
MF 82 川上航立
FW 9 根本凌
FW 44 奥田晃也
監督
樹森大介