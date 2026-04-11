[4.11 J1百年構想リーグ EAST第10節](フクアリ)

※13:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 35 若原智哉

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 28 河野貴志

DF 67 日高大

MF 5 小林祐介

MF 8 津久井匠海

MF 15 前貴之

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 9 呉屋大翔

FW 20 石川大地

控え

GK 19 ホセ・スアレス

DF 3 久保庭良太

DF 39 石尾陸登

MF 18 杉山直宏

MF 27 岩井琢朗

MF 32 天笠泰輝

MF 33 猪狩祐真

MF 37 姫野誠

MF 41 安井拓也

監督

小林慶行

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 6 飯田貴敬

DF 17 板倉健太

DF 25 真瀬拓海

DF 71 フォファナ・マリック

MF 3 大崎航詩

MF 14 新井瑞希

MF 19 仙波大志

MF 70 マテウス・レイリア

FW 10 渡邉新太

FW 29 多田圭佑

控え

GK 21 松原修平

DF 4 牛澤健

DF 7 大森渚生

MF 24 山崎希一

MF 39 山本隼大

MF 48 山下優人

MF 82 川上航立

FW 9 根本凌

FW 44 奥田晃也

監督

樹森大介