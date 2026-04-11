ロッテのドラフト1位ルーキー・石垣元気が11日、日本ハムとの2軍戦に登板。4四死球を与えるなど制球に苦しみ、1安打3失点。1死しか奪えず降板とほろ苦いデビュー戦となった。最速は156キロを計測し、投じた直球は全て151キロ以上。無死満塁のピンチの場面では4番・有薗を空振り三振に斬るなど要所で良さも見せた。ゴールデンルーキーを一目見ようと、ロッテ浦和球場の内野席は満席となった。石垣は「まずは怪我なく登板を