◇春季高校野球神奈川県大会3回戦慶応7―3法政二（2026年4月11日サーティーフォー相模原球場）春季高校野球神奈川県大会の3回戦が行われ、慶応が7―3で法政二を下した。来秋ドラフト候補の右腕・湯本琢心投手（2年）は「2番・DH兼投手」で出場し、投げては146キロをマークした直球を軸に5回を無失点、打っては5回に右越え3ランを放つなど二刀流の活躍でチームを勝利に導いた。ネット裏では2球団のスカウトが視察。日本