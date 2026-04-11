高学歴としても知られるSTARTOタレントの中には、立ち居振る舞いや言葉遣いから育ちの良さを感じさせるメンバーも。内面の魅力にも注目が集まっています。All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「育ちがいいと感じる高学歴STARTOタレント」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】