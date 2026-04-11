育ちがいいと感じる「高学歴STARTOタレント」ランキング！ 2位「阿部亮平」を大差で抑えた1位は？
高学歴としても知られるSTARTOタレントの中には、立ち居振る舞いや言葉遣いから育ちの良さを感じさせるメンバーも。内面の魅力にも注目が集まっています。
All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「育ちがいいと感じる高学歴STARTOタレント」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Snow Manの阿部亮平さんです。上智大学大学院理工学研究科を修了。気象予報士や世界遺産検定1級など、難関資格も取得しています。
高い学力を生かし、「角川まんが学習シリーズ10周年キャンペーン」のアンバサダーや、2日スタートのクイズバラエティー番組『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）のレギュラーを務めるなど、知性派アイドルとして躍進。また、金曜パーソナリティを務める『ZIP!』（日本テレビ系）では、爽やかなコメントが好評です。
回答者からは「丁寧な言葉遣いや常に穏やかな物腰、真摯に学び続ける姿勢から、品性と育ちの良さが滲み出ているため」（20代女性／長崎県）、「言葉遣いや礼儀がきちんとしていて、当たりが柔らかい感じ」（50代男性／東京都）、「報道番組やクイズ番組に出演しているため」（30代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、嵐の櫻井翔さんです。慶應義塾幼稚舎から内部進学し、学業と芸能活動を両立しながら慶應義塾大学経済学部を卒業。父は官僚、母は教育関係者とエリート家庭で育ち、高学歴アイドルのパイオニア的存在です。
2006年からは報道番組『news zero』（日本テレビ系）のキャスターを務め、同局の選挙番組や「ミラノ・コルティナ2026冬季五輪」のスペシャルキャスターも担当。4月20日スタートの新番組『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）では、司会を務めます。
回答コメントでは「おぼっちゃまという感じ」（30代女性／兵庫県）、「お父様が元官僚だったので、育ちが良いと思った」（50代女性／新潟県）、「スキャンダルもなく、着実にコツコツ活動を頑張っている姿を見て」（50代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「育ちがいいと感じる高学歴STARTOタレント」ランキングを紹介します！
2位：阿部亮平（Snow Man・上智大学院卒業）／66票
2位にランクインしたのは、Snow Manの阿部亮平さんです。上智大学大学院理工学研究科を修了。気象予報士や世界遺産検定1級など、難関資格も取得しています。
高い学力を生かし、「角川まんが学習シリーズ10周年キャンペーン」のアンバサダーや、2日スタートのクイズバラエティー番組『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）のレギュラーを務めるなど、知性派アイドルとして躍進。また、金曜パーソナリティを務める『ZIP!』（日本テレビ系）では、爽やかなコメントが好評です。
回答者からは「丁寧な言葉遣いや常に穏やかな物腰、真摯に学び続ける姿勢から、品性と育ちの良さが滲み出ているため」（20代女性／長崎県）、「言葉遣いや礼儀がきちんとしていて、当たりが柔らかい感じ」（50代男性／東京都）、「報道番組やクイズ番組に出演しているため」（30代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位：櫻井翔（嵐・慶應義塾大学卒業）／209票
1位にランクインしたのは、嵐の櫻井翔さんです。慶應義塾幼稚舎から内部進学し、学業と芸能活動を両立しながら慶應義塾大学経済学部を卒業。父は官僚、母は教育関係者とエリート家庭で育ち、高学歴アイドルのパイオニア的存在です。
2006年からは報道番組『news zero』（日本テレビ系）のキャスターを務め、同局の選挙番組や「ミラノ・コルティナ2026冬季五輪」のスペシャルキャスターも担当。4月20日スタートの新番組『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）では、司会を務めます。
回答コメントでは「おぼっちゃまという感じ」（30代女性／兵庫県）、「お父様が元官僚だったので、育ちが良いと思った」（50代女性／新潟県）、「スキャンダルもなく、着実にコツコツ活動を頑張っている姿を見て」（50代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)