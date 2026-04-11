3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。4月7日（火）の放送では、新学期を迎えた番組の「授業内容」の紹介とともに、自身の近況について語りました。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）＜石原からのメッセージ＞石原：さぁ、4月に入ったということで、SCHOOL OF LOCK!は新学期に突入