タレントの坂上忍がチェアマン、歌手で俳優の中島健人がプレゼンターを務める13日放送のTBS系バラエティー『プロフェッショナルランキング』（毎週月曜後10：00）では、現役テレビマン103人のガチ投票によって「TBS 平成バラエティ名場面ランキング」を決定する。『学校へ行こう！』『風雲！たけし城』『どうぶつ奇想天外！』などプロが選んだ伝説の名場面が登場する。【写真】中島健人＆坂上忍も興味津々『プロフェッショナ