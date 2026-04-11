『プロフェッショナルランキング』テレビマン103人が選ぶTBS平成バラエティー名場面発表 『学校へ行こう！』『風雲！たけし城』など登場
タレントの坂上忍がチェアマン、歌手で俳優の中島健人がプレゼンターを務める13日放送のTBS系バラエティー『プロフェッショナルランキング』（毎週月曜 後10：00）では、現役テレビマン103人のガチ投票によって「TBS 平成バラエティ名場面ランキング」を決定する。『学校へ行こう！』『風雲！たけし城』『どうぶつ奇想天外！』などプロが選んだ伝説の名場面が登場する。
【写真】中島健人＆坂上忍も興味津々
『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。レギュラー放送2回目となる今回は、プロデューサー、ディレクター、放送作家など、日夜番組制作に励む「現役テレビマン103人」がガチ投票。「これぞ名場面！」とプロの目線で選んだ、「TBS 平成バラエティー名場面ランキング」を届ける。
平成を彩った数多くの人気番組の中から、ほっこりしながらも笑える「からくりビデオレター」など人気企画満載の『さんまのスーパーからくりTV』や、「未成年の主張」など伝説の企画が誕生した『学校へ行こう！』といった人気番組の名場面が続々ランクイン。
さらに34年前の初回放送に、当時25歳の坂上がゲスト出演した伝説の番組など、同局が誇る秘蔵映像を大放出する。スタジオでは坂上、中島に加え、パネラーとして藤本美貴、柴田英嗣（アンタッチャブル）、ゆうちゃみ、横澤夏子が出演。令和では見られない衝撃の名場面の数々に出演者は涙が出るほど大笑いする。
現役テレビマンたちが「もう一度観たい！」と選んだ平成バラエティー。その頂点に輝くのは一体どの番組の名場面なのか。
【写真】中島健人＆坂上忍も興味津々
『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。レギュラー放送2回目となる今回は、プロデューサー、ディレクター、放送作家など、日夜番組制作に励む「現役テレビマン103人」がガチ投票。「これぞ名場面！」とプロの目線で選んだ、「TBS 平成バラエティー名場面ランキング」を届ける。
さらに34年前の初回放送に、当時25歳の坂上がゲスト出演した伝説の番組など、同局が誇る秘蔵映像を大放出する。スタジオでは坂上、中島に加え、パネラーとして藤本美貴、柴田英嗣（アンタッチャブル）、ゆうちゃみ、横澤夏子が出演。令和では見られない衝撃の名場面の数々に出演者は涙が出るほど大笑いする。
現役テレビマンたちが「もう一度観たい！」と選んだ平成バラエティー。その頂点に輝くのは一体どの番組の名場面なのか。