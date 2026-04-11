「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。コラボアイテムのTシャツ×デニムのコーデを披露した。「直筆イラストです〜！」岡田さんは、「コラボアイテム第二弾が発売開始されました！」といい、イラストがプリントされたTシャツを着て、腕を組んだショットを含む5枚の写真を投稿した。「私の監修アイテムは直筆イラストです〜！」と語った。イラストは「ツ