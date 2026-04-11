「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。コラボアイテムのTシャツ×デニムのコーデを披露した。

「直筆イラストです〜！」

岡田さんは、「コラボアイテム第二弾が発売開始されました！」といい、イラストがプリントされたTシャツを着て、腕を組んだショットを含む5枚の写真を投稿した。「私の監修アイテムは直筆イラストです〜！」と語った。

イラストは「ツキを暗槓して独り占め というテーマにしました！」とのことで、「背中は国士無双十三面待ちモノクロイラストで、ぱっと見麻雀アイテムには見えないけど、ファンには刺さる商品を作りました」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、イラストがプリントされたブラウンのTシャツと、細身のデニムを着用。3枚目の写真ではTシャツの後ろ姿を見せている。4枚目では同デザインのパーカー姿を披露した。

この投稿には、「めちゃくちゃ可愛すぎる」「顔立ちが麗しい」「カジュアルスタイルも似合う」「とてもお綺麗です」いったコメントが寄せられていた。