テレビ東京で11日午後6時半から『出川哲朗の充電させてもらえませんか？祝10年目突入！九州縦断135キロ！宮本武蔵ゆかりの熊本“雲巌禅寺”から福岡“太宰府天満宮”へ！唐沢寿明がお祝いにキター！千秋も大暴れで哲朗タジタジ！ヤバいよヤバいよSP』と題した2時間半スペシャルが放送される。【番組カット】出川の走行距離すご…番組には大物ゲストも登場今回の放送で2017年4月のレギュラー放送開始から10年目を迎える「充電旅