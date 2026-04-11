『充電旅』10年目に突入 プロデューサーが出川哲朗の電動バイクで走った距離明かす 大物俳優がゲストで登場 11日2時間半スペシャル放送
テレビ東京で11日午後6時半から『出川哲朗の充電させてもらえませんか？祝10年目突入！九州縦断135キロ！宮本武蔵ゆかりの熊本“雲巌禅寺”から福岡“太宰府天満宮”へ！唐沢寿明がお祝いにキター！千秋も大暴れで哲朗タジタジ！ヤバいよヤバいよSP』と題した2時間半スペシャルが放送される。
【番組カット】出川の走行距離すご…番組には大物ゲストも登場
今回の放送で2017年4月のレギュラー放送開始から10年目を迎える「充電旅」。おめでたい放送にふさわしい“九州パワスポ縦断の旅”となっている。宮本武蔵ゆかりの地であり、勝負の神様が祀られる熊本県熊本市の“雲巌禅寺（うんがんぜんじ）”からスタートし、福岡県太宰府市の“太宰府天満宮”を目指す。
ゲストライダーは女性ゲスト最多の5回目登場となる千秋と、1年に2度目で通算4回目となる俳優・唐沢寿明。千秋は、自身が出た放送回で最高視聴率が出たことを知ると「じゃあもっと優しくしてよ」と哲朗をタジタジにさせる。唐沢は充電先の民家で「財前教授でおなじみの唐沢寿明です」「トイ・ストーリーのウッディで有名な唐沢寿明です」とサービス満点な自己紹介を披露。果たして幸先よく無事ゴールにたどり着くことはできるのか。
番組プロデューサーによると、出川が電動バイクで走った総距離は2万3111キロという。
■番組プロデューサー・鈴木拓也氏（テレビ東京 制作局）コメント
2017年4月にレギュラー化した『充電させてもらえませんか？』が放送10年目に突入です！これまで温かく出川さんを迎えてくださった全国の皆さま、番組を見てくださった皆さま…本当にありがとうございます！ここまで出川さんが電動バイクで走った総距離は23111キロ。スイカメットも7代目になりました！ですが、まだまだ出川さんのリアルガチの旅は続きます。10年目の旅も出川さんとステキなゲストの皆さんの充電満タンな笑顔をお届けしますので、ぜひ番組を楽しんでいただけるとうれしいです！
【番組カット】出川の走行距離すご…番組には大物ゲストも登場
今回の放送で2017年4月のレギュラー放送開始から10年目を迎える「充電旅」。おめでたい放送にふさわしい“九州パワスポ縦断の旅”となっている。宮本武蔵ゆかりの地であり、勝負の神様が祀られる熊本県熊本市の“雲巌禅寺（うんがんぜんじ）”からスタートし、福岡県太宰府市の“太宰府天満宮”を目指す。
番組プロデューサーによると、出川が電動バイクで走った総距離は2万3111キロという。
■番組プロデューサー・鈴木拓也氏（テレビ東京 制作局）コメント
2017年4月にレギュラー化した『充電させてもらえませんか？』が放送10年目に突入です！これまで温かく出川さんを迎えてくださった全国の皆さま、番組を見てくださった皆さま…本当にありがとうございます！ここまで出川さんが電動バイクで走った総距離は23111キロ。スイカメットも7代目になりました！ですが、まだまだ出川さんのリアルガチの旅は続きます。10年目の旅も出川さんとステキなゲストの皆さんの充電満タンな笑顔をお届けしますので、ぜひ番組を楽しんでいただけるとうれしいです！