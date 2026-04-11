神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中に5人が転落し3人が死亡した事故で、亡くなった作業員・小池湧さんの遺族が取材に応じました。小池さんについて「仲間と会社を立ち上げることが夢だった」と明かした一方で、事故については「怒りしかない」と心境を語りました。2026年4月7日、神奈川県川崎市の「JFEスチール東日本製鉄所」で大型クレーンの解体工事中に起きた崩落事故。男性作業員5人が地上約35メートルの高さから転