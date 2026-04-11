神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中に5人が転落し3人が死亡した事故で、亡くなった作業員・小池湧さんの遺族が取材に応じました。小池さんについて「仲間と会社を立ち上げることが夢だった」と明かした一方で、事故については「怒りしかない」と心境を語りました。

2026年4月7日、神奈川県川崎市の「JFEスチール東日本製鉄所」で大型クレーンの解体工事中に起きた崩落事故。

男性作業員5人が地上約35メートルの高さから転落して、小池湧さん（29）、千葉ケン志朗さん（19）、上山勝己さん（43）の3人が亡くなりました。また、作業員1人の行方はいまだわかっていません。

これまでの取材で、5人はクレーンの先のおもりの上でコンクリートを削る作業をしていたことがわかっています。

この事故で亡くなった作業員の1人、小池湧さん（29）の母親と兄が9日、日本テレビの取材に応じ、心境を語りました。

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■「全部私が修理した」…穴だらけの作業服

小池さんが作業員として働きはじめたのは約1年前。建物の解体や修繕などを専門に行う会社に勤めていました。この日、見せてくれたのは小池さんが事故の前日に着ていたという作業服。

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小池さんの母親「ボロボロです。穴だらけです。これ全部私が修理しました、穴だらけ」

仕事のある日は午前5時前には家を出て、帰りは午後9〜10時になることもあるなど仕事に打ち込んでいたといいます。

将来についても…

小池さんの兄「仲間が独立するにあたって、そいつについていくという話は聞いていた。仲間と立ち上げるみたいなことは聞いていた。一応それが夢だと聞いている」

――どんな弟さんでしたか？

小池さんの兄「優しいやつだよ。とにかく優しいやつ」「あいつね、ラーメンが大好きで。タイミングが合えばラーメンを食べに連れていって。食べることも好きだったから、うまいもん食いに連れていって、食べることばっかだけど」「この先ももっとうまいものどんどん食わせてあげたいなとずっと思っていた」

■仕事帰りに見たニュース「弟じゃなきゃいいな」

2人が最後に小池さんに会ったのは、事件当日の朝。

小池さんの兄「朝だね。あいつが仕事に行く前。俺がちょうど1階におりていって。『ずいぶん早いな』という話。いつも通りだったんだけど。午前5時前くらいか」

小池さんの母親「前の日に私がお弁当を作っておくので、それを持って午前7時に『いってきます』ってあいさつをして。それが最後です」

いつもと変わらない朝の会話、しかし…

小池さんの兄「仕事の帰りにニュースを見て」「川崎には現場はしこたまあるわけで、ただ弟が川崎の現場に行っているのは聞いていた」「でも、JFEの現場に入っているのは知らなかったから、“弟じゃなきゃいいな”と思って仕事から帰ってきました」

その後、小池さんの所属会社の同僚が家を訪ねてきたといいます。

小池さんの兄「（5人のうちの）1人がうちの弟だったと。そう聞いて病院に駆けつけました」

――病院に駆けつけた時の心情は。

小池さんの兄「怒りしかないよね」「所属会社の社長と会長も来ていたけど、この怒りの矛先はおたくらにしかぶつけることができないから、一生ぶつけるよという話はした」

そして、兄は9日、現場に花を手向けてきたと明かしました。

小池さんの兄「きょう現場までいってきたんですよ。花を手向けてきました」

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――現場の様子は？

小池さんの兄「だいぶ片付いてきてた。すでにね」

■「もっと対策があったはず」…安全への疑念

大切な家族を失った2人。労働環境について不信感をにじませる場面も…

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画像の工具は、小池さんが仕事で使っていたものだといいます。

小池さんの母親「会社が用意してくれないんで、個人で注文していたものです」「（会社が用意するものは）ありません。一切ありません。全部自分で用意するんです」

――仕事についてはどのように聞いていましたか？

小池さんの兄「高いところでガス溶接で切断して、ひどい時には風速20〜30メートルの時もあったって。相当ヤバい場所でやっていたとは聞いている」「現場では安全第一と言っているけど、暗黙の了解でちょっとぬるいところがあるんじゃないの？もっと対策があったと思いますよ」

なぜ事故は起きたのか。警察は業務上過失致死傷の疑いも視野に捜査しています。