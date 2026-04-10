カーナビ選びは日常の移動での「見やすさ」や「操作のしやすさ」を重視したい。中でも人気は扱いやすい定番モデルと、大画面・高機能モデルだ。今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーナビTOP10を紹介する。 ※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。 売れ筋 カーナビ ランキング1位 オートバックス 1位