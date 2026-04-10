カーナビ選びは日常の移動での「見やすさ」や「操作のしやすさ」を重視したい。中でも人気は扱いやすい定番モデルと、大画面・高機能モデルだ。

今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーナビTOP10を紹介する。

※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 カーナビ ランキング 1位

オートバックス 1位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RW722

7V型200mmワイドの定番モデル。

パイオニア公式の楽ナビラインアップでも、AVIC-RW722は使いやすい標準モデルとして案内されており、迷ったときの基準にしやすい一台だ。

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イエローハット 1位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RW722

イエローハットでも同じモデルが首位。

店舗をまたいで上位に入っていることからも、楽ナビの中でも安定した人気を持つ定番機種といえる。

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売れ筋 カーナビ ランキング 2位

オートバックス 2位 パナソニック ストラーダ CN-CA01D

ストラーダらしい見やすい画面と扱いやすさが魅力のモデル。

パナソニック公式でも、CN-CA01DはCA01シリーズの一機種として展開されており、地図更新や各種機能にも対応している。

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イエローハット 2位 パナソニック ストラーダ CN-CA01D

イエローハットでも上位に入ったストラーダの定番モデル。

操作性と安心感のバランスが良く、初めてのナビ交換でも候補に入れやすい。

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売れ筋 カーナビ ランキング 3位

オートバックス 3位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RZ722

楽ナビシリーズの中でも扱いやすい2Dモデル。

パイオニア公式の楽ナビページでも、AVIC-RZ722は主要ラインアップのひとつとして掲載されており、使い勝手重視のユーザーから選ばれている。

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イエローハット 3位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RZ722

オートバックスと同様に上位へランクイン。

車種を問わず導入しやすく、価格と機能のバランスを重視するユーザーに向くモデルだ。

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オートバックス 4位～10位

4位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RF722

5位：パナソニック ストラーダ CN-CA01WD

6位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RQ722

7位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RL722

8位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-M712W

9位：デンソーテン ECLIPSE AVN-LS04W-24

10位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-M812L

イエローハット 4位～10位

4位：パナソニック ストラーダ CN-CA01WD

5位：ケンウッド 彩速ナビ MDR-L612W

6位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-M712

7位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RF722

8位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-M712W

9位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RL722

10位：パナソニック ストラーダ CN-CA01WDA

まとめ

2026年2月のカーナビランキングでは、パイオニア「カロッツェリア 楽ナビ」シリーズと、パナソニック「ストラーダ」シリーズが上位の中心となった。

とくに AVIC-RW722 と CN-CA01D は両店舗で上位に入っており、定番モデルとしての強さが際立っている。パイオニア公式では楽ナビの主力ラインアップとしてAVIC-RW722やAVIC-RZ722が掲載され、パナソニック公式でもCN-CA01D/WDが同シリーズとして案内されている。

また、4位以下を見ると、フローティング系やラージサイズ、ケンウッドの彩速ナビ系もランクインしており、“標準サイズの定番機”と“高機能・大画面モデル”の両需要があることが分かる。冬場の運転では見やすさと操作性が安心感につながるだけに、迷ったときは今回のような売れ筋上位モデルを基準に、自分の車種や使い方に合った一台を選びたい。