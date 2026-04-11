◇ナ・リーグカブス0ー2パイレーツ（2026年4月10日リグリー・フィールド）右膝痛で開幕から負傷者リスト（IL）入りしていたカブス・鈴木誠也外野手（31）が10日（日本時間11日）、本拠リグリー・フィールドで行われたパイレーツ戦でメジャー復帰を果たした。「5番・右翼」で今季初出場。4回に第2打席に右前打を放って今季初安打をマークし、この日は3打数1安打1三振1四球だった。鈴木は3月に行われたWBCの準々決勝、ベネ