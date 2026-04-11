長友佑都は選ばれるのか、それとも──。YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で配信された「日本代表・サバイバルの構図」。北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンのメンバー26人を予想する中で実施されたアンケート（回答者は約200人、編集部調べ）が、ファンのリアルな評価を浮き彫りにした。結果は、「選ばれる」が約20％。裏を返せば、実に約80％が落選を予想した。３月の英国遠征（スコットランド戦、イ