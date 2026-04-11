「80%が落選予想」長友佑都のW杯メンバー入りに厳しい声…それでも侮れない理由【日本代表】
長友佑都は選ばれるのか、それとも──。
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で配信された「日本代表・サバイバルの構図」。北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンのメンバー26人を予想する中で実施されたアンケート（回答者は約200人、編集部調べ）が、ファンのリアルな評価を浮き彫りにした。
結果は、「選ばれる」が約20％。裏を返せば、実に約80％が落選を予想した。３月の英国遠征（スコットランド戦、イングランド戦）は、右ハムストリングの肉離れもあり選外。本大会前の重要なテストマッチに参加できなかった影響は小さくない。寄せられた声を整理すると、次の理由が見えてくる。
戦力バランスの問題だ。「枠がなさすぎる」「３月にいなくても成立していた」「メンバーが30人だったらアリだけど」「ただでさえ怪我人が多いのに」との意見に象徴されるように、限られた26枠の中で長友に割く余裕はないとの見方が目立った。
実際、冨安健洋や遠藤航らコンディションに不安を抱える主力がいる中で、英国遠征では塩貝健人というニューパワーの台頭もあった。そうした流れを踏まえれば、現時点で長友を“有力候補”と呼べない。
とはいえ、このベテランを侮るべきではない。幾度となく逆境を跳ね返し、４大会続けてワールドカップを戦ってきたのが長友佑都だ。自称“メンタルお化け”と称するベテランの真価が問われるのは、むしろここからだろう。
「80％が落選予想」との結果を覆せるか。”逆境こそ長友の好物”という事実を忘れてはいけない。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で配信された「日本代表・サバイバルの構図」。北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンのメンバー26人を予想する中で実施されたアンケート（回答者は約200人、編集部調べ）が、ファンのリアルな評価を浮き彫りにした。
結果は、「選ばれる」が約20％。裏を返せば、実に約80％が落選を予想した。３月の英国遠征（スコットランド戦、イングランド戦）は、右ハムストリングの肉離れもあり選外。本大会前の重要なテストマッチに参加できなかった影響は小さくない。寄せられた声を整理すると、次の理由が見えてくる。
実際、冨安健洋や遠藤航らコンディションに不安を抱える主力がいる中で、英国遠征では塩貝健人というニューパワーの台頭もあった。そうした流れを踏まえれば、現時点で長友を“有力候補”と呼べない。
とはいえ、このベテランを侮るべきではない。幾度となく逆境を跳ね返し、４大会続けてワールドカップを戦ってきたのが長友佑都だ。自称“メンタルお化け”と称するベテランの真価が問われるのは、むしろここからだろう。
「80％が落選予想」との結果を覆せるか。”逆境こそ長友の好物”という事実を忘れてはいけない。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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