「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（４月１１日、両国国技館）前日計量が１０日、都内で行われ、ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝はリミットの５３・５キロ、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝は２００グラム下回る５３・３キロで一発クリアした。昨年１１月のプロ初黒星から５カ月ぶりの再起戦となる天心は「次の日からの生き方が決