球団発表【MLB】カブス ー パイレーツ（日本時間11日・シカゴ） カブスは10日（日本時間11日）、鈴木誠也外野手を10日間の負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。本拠地・パイレーツ戦に「5番・右翼」で先発出場する。鈴木は3月14日（同15日）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦の初回走塁中に右膝を痛め、3月22日に右膝捻挫のためILに入った。WBCでは日本代表として4試合に出場して、