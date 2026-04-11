球団発表

【MLB】カブス ー パイレーツ（日本時間11日・シカゴ）

カブスは10日（日本時間11日）、鈴木誠也外野手を10日間の負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。本拠地・パイレーツ戦に「5番・右翼」で先発出場する。

鈴木は3月14日（同15日）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦の初回走塁中に右膝を痛め、3月22日に右膝捻挫のためILに入った。WBCでは日本代表として4試合に出場して、打率.333、2本塁打、5打点、OPS1.600をマークした。

昨季は151試合出場して32本塁打、103打点と自己最多をマークした。打率.245、OPS.804をマークした。メジャー通算532試合出場して、打率.269、87本塁打、296打点、OPS.818。今季が5年契約最終年となっている。

フィル・メイトン投手を右膝の腱炎のため15日間の負傷者リストに入れ、イーサン・ロバーツ投手を傘下3Aアイオワから昇格させ、ディラン・カールソン外野手をメジャー出場前提の40人枠から外した。（Full-Count編集部）