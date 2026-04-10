俳優の高橋一生が１０日、都内で行われた映画「脛擦り（すねこすり）の森」（渡辺一貴監督）公開初日舞台あいさつに出席した。岡山に伝承される妖怪「すねこすり」をモチーフに描いた、美しくも残酷な愛の物語。「岸部露伴は動かない」シリーズで監督を務めた渡辺一貴監督と再タッグを組んだ注目作だ。高橋が以前、番組内で「すねこすりが好き」と発言したことから、渡辺監督も今回のオファーに至ったという。すねこすりの魅