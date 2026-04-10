元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴氏と早稲田大教授の中林美恵子氏、中東調査会研究主幹の斎藤正道氏が１０日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイランによる２週間の停戦合意を巡り、双方の認識が食い違う現状について議論した。中林氏は「お互いに直接要求を伝えていないことが、そもそもの原因だ」と指摘。斎藤氏は、イランの体制を保守強硬派が支えていることから、「米国に妥協する姿勢は見せられないのだ