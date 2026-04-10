SKY-HIの楽曲「ID」に、BE:FIRSTのSHUNTO、MAZZELのRYUKI、INIの池粼理人、DA PUMPのKIMIを迎えたライブ映像が公開された。これは、先日開催された音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞DAY1で披露された際のもの。「ID」は、昨年12月12日に配信リリースもされ、4月15日発売のアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』にも収録される楽曲で、SHUNTO（BE:FIRST）、RYUKI（MAZZEL）に加