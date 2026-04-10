SKY-HI、「ID」ライブ映像公開。SHUNTO (BE:FIRST)、RYUKI (MAZZEL)、池 理人 (INI)、KIMI (DA PUMP)が 集結
SKY-HIの楽曲「ID」に、BE:FIRSTのSHUNTO、MAZZELのRYUKI、INIの池粼理人、DA PUMPのKIMIを迎えたライブ映像が公開された。
これは、先日開催された音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞DAY1で披露された際のもの。
「ID」は、昨年12月12日に配信リリースもされ、4月15日発売のアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』にも収録される楽曲で、SHUNTO（BE:FIRST）、RYUKI（MAZZEL）に加え、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、FELIPを迎えたバージョンも発表されている。
同楽曲は、ダンス＆ボーカルグループによるラップが世界的なトレンドとなる以前から、ジャンルの狭間で誤解や不条理と闘ってきたSKY-HIが、ボーイズグループ界の実力派ラッパーを客演に迎え、スキルフルなマイクリレーを繰り広げる一曲。
タイトルの「ID」には、身分証明書（ID）に加え、無意識的な本能や欲望の源であるイド（id）、アイドル（idol）、アイデンティティ（identity）といった意味が込められている。ヒップホップの本流であるストリート出身ではない彼らが、多面的な視点からラップをする理由と自身の存在証明を、それぞれのスキルで提示している点も聴きどころだ。
なお、本日公開されたパフォーマンス映像を含む＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞DAY1の模様は、動画配信サービス「Hulu」にて、4月11日（土）午後6時より疑似ライブ配信されることが決定している。
『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』Hulu配信
・DAY1（3月13日(金)公演）
疑似ライブ配信：2026年4月11日(土) 午後6:00〜（※見逃し配信あり）
・DAY2（3月14日(土)公演）
疑似ライブ配信：2026年4月25日(土) 午後6:00〜（※見逃し配信あり）
・DAY3（3月15日(日)公演）
疑似ライブ配信：2026年5月9日(土) 午後6:00〜（※見逃し配信あり）
＜SKY-HI TOUR 2026 -Success is-＞
2026年5月4日(月・祝)
[愛知]Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
開場 17:00 / 開演 18:00
2026年5月11日(月)
[大阪]フェニーチェ堺 大ホール
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月12日(火)
[大阪]フェニーチェ堺 大ホール
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月25日(月)
[北海道]カナモトホール（札幌市民ホール）
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月27日(水)
[宮城]仙台サンプラザホール
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月30日(土)
[福岡]福岡サンパレス
開場 17:00 / 開演 18:00
2026年5月31日(日)
[広島]広島上野学園ホール
開場 17:00 / 開演 18:00
＜SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-＞
2026年6月17日(水)
[東京]日本武道館
開場17:30 / 開演 18:30
2026年6月18日(木)
[東京]日本武道館
開場 17:30 / 開演 18:30