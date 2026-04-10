SKY-HIの楽曲「ID」に、BE:FIRSTのSHUNTO、MAZZELのRYUKI、INIの池粼理人、DA PUMPのKIMIを迎えたライブ映像が公開された。

これは、先日開催された音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞DAY1で披露された際のもの。

「ID」は、昨年12月12日に配信リリースもされ、4月15日発売のアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』にも収録される楽曲で、SHUNTO（BE:FIRST）、RYUKI（MAZZEL）に加え、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、FELIPを迎えたバージョンも発表されている。

同楽曲は、ダンス＆ボーカルグループによるラップが世界的なトレンドとなる以前から、ジャンルの狭間で誤解や不条理と闘ってきたSKY-HIが、ボーイズグループ界の実力派ラッパーを客演に迎え、スキルフルなマイクリレーを繰り広げる一曲。

タイトルの「ID」には、身分証明書（ID）に加え、無意識的な本能や欲望の源であるイド（id）、アイドル（idol）、アイデンティティ（identity）といった意味が込められている。ヒップホップの本流であるストリート出身ではない彼らが、多面的な視点からラップをする理由と自身の存在証明を、それぞれのスキルで提示している点も聴きどころだ。

なお、本日公開されたパフォーマンス映像を含む＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞DAY1の模様は、動画配信サービス「Hulu」にて、4月11日（土）午後6時より疑似ライブ配信されることが決定している。

『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』Hulu配信

・DAY1（3月13日(金)公演）

疑似ライブ配信：2026年4月11日(土) 午後6:00〜（※見逃し配信あり）

・DAY2（3月14日(土)公演）

疑似ライブ配信：2026年4月25日(土) 午後6:00〜（※見逃し配信あり）

・DAY3（3月15日(日)公演）

疑似ライブ配信：2026年5月9日(土) 午後6:00〜（※見逃し配信あり）

＜SKY-HI TOUR 2026 -Success is-＞

2026年5月4日(月・祝)

[愛知]Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

開場 17:00 / 開演 18:00 2026年5月11日(月)

[大阪]フェニーチェ堺 大ホール

開場 17:30 / 開演 18:30 2026年5月12日(火)

[大阪]フェニーチェ堺 大ホール

開場 17:30 / 開演 18:30 2026年5月25日(月)

[北海道]カナモトホール（札幌市民ホール）

開場 17:30 / 開演 18:30 2026年5月27日(水)

[宮城]仙台サンプラザホール

開場 17:30 / 開演 18:30 2026年5月30日(土)

[福岡]福岡サンパレス

開場 17:00 / 開演 18:00 2026年5月31日(日)

[広島]広島上野学園ホール

開場 17:00 / 開演 18:00