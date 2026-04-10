大好きな女の子の足の間に、猫さんがぴったりと挟まって…？相思相愛のふたりがつくりだす幸せいっぱいな光景が、見る人すべてに癒しと笑顔を届けています。 注目の投稿は記事執筆時点で40万回再生を突破し、「尊いとはまさにこのこと…」「めちゃくちゃ幸せそう♡」「なんか見てるだけで疲れが溶けてくわ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：女の子の足の間にはさまる猫→優しく撫でられると…