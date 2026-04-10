大好きな女の子の足の間に、猫さんがぴったりと挟まって…？相思相愛のふたりがつくりだす幸せいっぱいな光景が、見る人すべてに癒しと笑顔を届けています。

注目の投稿は記事執筆時点で40万回再生を突破し、「尊いとはまさにこのこと…」「めちゃくちゃ幸せそう♡」「なんか見てるだけで疲れが溶けてくわ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：女の子の足の間にはさまる猫→優しく撫でられると…幸せあふれる『尊い光景』】

姉妹のようなふたり

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、猫さんと女の子によるとびっきりの癒し動画。登場したのは、キジトラ猫の女の子「ももまる(愛称ももち)」ちゃんと猫愛に溢れた6歳の娘さんです。

幼い頃から共に育ってきたという娘さんは、ももまるちゃんにとって特別な存在なのだそう。この日も、娘さんの足の間にももまるちゃんが挟まっているという、仲睦まじい姿を見せてくれていたのだといいます。

ももまるちゃんの幸せ時間

伸ばされた足の間にすっぽりとハマっているももまるちゃんは、お腹を見せたラッコスタイル。全幅の信頼を置いている娘さんに完全に身を委ねていたそうで、顔をもにもにと、まるでマッサージのように優しく撫でてもらっていたのだそうです。

ももまるちゃんのことを熟知しているとあって、娘さんのなでなではたまらなく気持ちが良いご様子。ももまるちゃんはうっとりと目を閉じ、とろけてしまっていたのだとか。「幸せ…♡」という心の声が今にも聞こえてきそうな表情が可愛すぎます…！

なでなでに大満足

手に収まってしまうももまるちゃんの小顔っぷりに驚きつつ、それからも娘さんの愛情がたっぷりと詰まったなでなでマッサージは続いたそう。猫さんの急所であるお腹も、もちろん娘さんにはなんてことなく撫でさせてくれたのだといいます。

そうして存分に堪能し、大満足な様子だったというももまるちゃん。撫で終わっても目を閉じたまま娘さんの足の間に収まっていたそうで、余韻に浸っているのでしょうか。つい動けなくなってしまうほどの至福のなでなでタイムなのでした。

投稿には「娘ちゃんとももちゃんのツーショット可愛い～っ♡」「本当に心が癒される(尊)」「ももち専属のエステティシャンですね」「いや～すっごく可愛い！ずっと見てたいです」「ねぇねぇが大好きだって伝わる♡」「まさに最高の癒しの空間だわ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、ももまるちゃんと先輩猫「とらまる」くんとご家族の日常の様子が投稿されています。本当の姉妹のようなももまるちゃんと娘さんの微笑ましい姿もたくさん観られますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。