セブン‐イレブン・ジャパンは3月30日週から、パンカテゴリーの品ぞろえを見直し、「手頃な価格」と「専門店品質」の両立を軸とした新戦略を打ち出した。製造工程や設計の最適化を通じて、生地や具材のおいしさを維持・向上させつつ、手ごろな価格を実現。品揃えは「満足感」「わくわく感」「安心感」の3テーマに再編し、朝食や間食、在宅時などの利用シーンを意識することで、若年層からファミリー層まで幅広い顧客層の取り込み