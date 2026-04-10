Photo: 佐々倉男子 指にはめるだけで、睡眠や心拍数、血中酸素、活動量などを24時間トラッキングできるスマートリング、RingConn「Gen 2」（税込52,800円）。日頃、特に運動もしない私にとっては健康状態をスコアで見ることも初めて。そんな健康意識も低いリモートワーカーが、約2ヶ月使って分かったことを記していきます。リングタイプなので不快感ゼロもともと睡眠スコアなどのヘルスケア