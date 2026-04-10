Photo: 佐々倉男子

指にはめるだけで、睡眠や心拍数、血中酸素、活動量などを24時間トラッキングできるスマートリング、RingConn「Gen 2」（税込52,800円）。日頃、特に運動もしない私にとっては健康状態をスコアで見ることも初めて。そんな健康意識も低いリモートワーカーが、約2ヶ月使って分かったことを記していきます。

リングタイプなので不快感ゼロ

もともと睡眠スコアなどのヘルスケア機能自体には興味があって、スマートウォッチにも少し憧れはありました。ただ、睡眠時に腕時計をつけて寝るのは自分にはちょっと無理そうで諦めていたんです。そんな時ご縁があって、メーカーから提供してもらったのがGen2。リングタイプなので不快感がほとんどなし。健康管理デバイスとしての導入ハードルは低いなと感じて使い始めてみました。

Photo: 佐々倉男子 重さはたったの約2g。装着しているのを忘れるくらいの付け心地。

使ってみると、健康管理というより自分の生活を客観的に見せられている感覚があって、思っていたよりずっとおもしろいデバイスでした。しかもサブスク不要の買い切りモデルというのも、長く使うデバイスとしては素直に嬉しいところです。

さらに1回の充電で約10〜12日間使える長寿命バッテリーで、頻繁に充電しなくていいのも地味に助かるポイント。こういうデバイスは「毎日つけ続ける」ことが大事なので、この軽さとバッテリーの持ちはかなり重要だと思います。

夜ふかしも、ちゃんとバレる

Photo: 佐々倉男子

まず最初に驚いたのが、睡眠データです。RingConnは睡眠スコアや心拍数、血中酸素レベルなどを自動で記録してくれますが、かなり正確。

たとえば、ポケモンの新作を夜中までやっていた週。翌週のレポートを見ると、睡眠スコアがしっかり下がっていて、「睡眠時間が不足しています」「習慣を整えるように心がけて」といった指摘コメントが出ていました。

夜ふかしが完全にバレてる。

自分では「ちょっと寝不足かな」くらいの感覚でも、データで見せられると説得力が違うんですよね。生活習慣はごまかせないんだな、といきなり現実を突きつけられました。

「なんか疲れてる」の理由がデータで分かる

Photo: 佐々倉男子 仕事や私生活でストレスが溜まったタイミングで、見事にストレス値が上がっていた。

このスマートリングのいちばんのメリットだと感じたのは、なんとなく感じていた体調の違和感の理由が分かることでした。

アプリでは睡眠スコア、心拍数、血中酸素、活動量、ストレスレベルなどを細かく確認できます。 「今日はなんか疲れてるな」と思った日を振り返ると、睡眠スコアが低かったり、活動量が少なかったり、ストレス値が高かったり。ちゃんと理由が見えてくるんです。

Photo: 佐々倉男子

さらに驚いたのが、睡眠時無呼吸のモニタリング機能。ある日のデータを見ると、無呼吸睡眠の一種「閉塞性睡眠時呼吸（OSA）」が1日で50回も検出されていて、正直少し戦慄しました。

レポートを読みながら自分なりにデータを解いていくと、どうやら花粉症の時期にいびきや呼吸の乱れが増えている可能性がありそう…。自分ではまったく気づいていなかった体調の変化を、データが教えてくれた体験でした。

医療機器ではないので診断はできませんが、自分の体調を客観的に知るきっかけになるという意味では、興味深い機能だと思いました。

AIレポートがほぼ専属トレーナー

Photo: 佐々倉男子

RingConnのもうひとつおもしろいところが、AIによる週間レポートです。データをただ見せるだけではなく、「先週よりも睡眠時間が減っています」「活動量が下がっています」といった分析をまとめてくれます。

さらに、「夜の時間帯にストレス値が上がっています。入浴やストレッチを試してみましょう」といった具体的なアドバイスまで出してくれる。長時間座っていると「そろそろ立ち上がりましょう」とプッシュ通知が来ることもあって、健康管理というより、専属トレーナーが一人ついたような感覚です。

正直、運動習慣もほとんどなく、健康意識が高いタイプでもないのですが、こうやってデータを見せられてアドバイスをもらうと、少し歩こうかな、今日は早く寝ようかな、という気持ちになります。在宅ワークのように活動量が見えにくい生活をしている人ほど、この「可視化」の効果は大きい気がします。

Photo: 佐々倉男子 筆者は小指に装着していますが、測定精度の面では人差し指や中指の装着が推奨されています。小指はメーカー推奨ではありません。

わがままを言えば、電子決済に対応してくれたら最高なのと、指輪なのでやっぱり紛失が少し心配。iPhoneの「探す」機能のような位置検索がついたら、かなり安心して使えると思います。

それでも、自分の体調や生活習慣をここまで客観的に見える化してくれるデバイスはなかなかありません。健康管理というより、「自分の生活を見直すためのガジェット」という感覚のほうが自分には近いです。