【モデルプレス＝2026/04/10】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司氏が4月10日、自身のTikTokを更新。3月28日に実施した宝塚歌劇団・星組公演の貸切イベントについて振り返った。【写真】“筋肉ジェンヌ”異名を持つ元宝塚トップスター、しなやかボディを披露◆にしたん社長、宝塚貸切イベント開催今回の公演は、星組新トップコンビ（暁千星・詩ちづる）のお披露目となる注目