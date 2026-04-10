宝塚は「日本が誇る最高峰のエンターテインメント」 にしたん社長語る 総勢2,000人超貸切イベント開催
【モデルプレス＝2026/04/10】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司氏が4月10日、自身のTikTokを更新。3月28日に実施した宝塚歌劇団・星組公演の貸切イベントについて振り返った。
【写真】“筋肉ジェンヌ”異名を持つ元宝塚トップスター、しなやかボディを披露
今回の公演は、星組新トップコンビ（暁千星・詩ちづる）のお披露目となる注目作。1960年代英国を舞台にしたロマンチック・コメディ『恋する天動説』と、“新星誕生”をテーマにしたエネルギッシュなショー『DYNAMIC NOVA』の2本立てで、華やかかつダイナミックな舞台が展開された。
特に話題となったのは、『恋する天動説』内で主演・暁千星が披露したアドリブ。「このホテル、“にしたんクリニック”が入ってるんだ〜」と発言すると、会場は笑いに包まれるなど、貸切公演ならではの特別演出が実現。社員本人だけでなくその家族に加え、クリニックに通う患者やその家族、さらには取引先関係者まで幅広く、総勢2,000人以上を一堂に招待する大規模施策となった。
本公演には高須クリニックの高須克弥院長も来場し、最前列の席で公演を楽しんでいたという。当日は「来場者全員が笑顔だった」というほど満足度が高く、祖父母世代が涙ぐみながら感謝を伝える場面もあったという。
西村社長は「日本が誇る最高峰のエンターテインメント」と宝塚への強い想いを語り、「家族とつながれたことが一番の価値」とコメント。「来年以降も継続していきたい」としており、今後も同様の取り組みを拡張していく方針を示している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“筋肉ジェンヌ”異名を持つ元宝塚トップスター、しなやかボディを披露
◆にしたん社長、宝塚貸切イベント開催
今回の公演は、星組新トップコンビ（暁千星・詩ちづる）のお披露目となる注目作。1960年代英国を舞台にしたロマンチック・コメディ『恋する天動説』と、“新星誕生”をテーマにしたエネルギッシュなショー『DYNAMIC NOVA』の2本立てで、華やかかつダイナミックな舞台が展開された。
◆宝塚は「日本が誇る最高峰のエンターテインメント」にしたん社長が語る
本公演には高須クリニックの高須克弥院長も来場し、最前列の席で公演を楽しんでいたという。当日は「来場者全員が笑顔だった」というほど満足度が高く、祖父母世代が涙ぐみながら感謝を伝える場面もあったという。
西村社長は「日本が誇る最高峰のエンターテインメント」と宝塚への強い想いを語り、「家族とつながれたことが一番の価値」とコメント。「来年以降も継続していきたい」としており、今後も同様の取り組みを拡張していく方針を示している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】