宝塚は「日本が誇る最高峰のエンターテインメント」 にしたん社長語る 総勢2,000人超貸切イベント開催

宝塚は「日本が誇る最高峰のエンターテインメント」 にしたん社長語る 総勢2,000人超貸切イベント開催